KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? İşte KYK yurtlarına kayıt için gerekli belgeler!

Geçtiğimiz günlerde Üniversite öğrencileri için başlayan KYK yurt başvuruları geçtiğimiz saatlerde Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan canlı yayının ardından sonuçlandı. Açıklanan sonucun ardından birçok öğrenci, KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Ve Yurt kayıt belgeleri nelerdir? Sorularını araştırdı. Peki, KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Yurt kayıt belgeleri nelerdir?

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun İnstagram üzerinden gerçekleştirmekte olduğu canlı yayının ardından KYK sonuçları açıklandı. KYK yurtlarına yerleşmekte olan öğrenciler KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Ve Yurt kayıt belgeleri nelerdir? Sorularını araştırdı. Peki, KYK yurt kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Yurt kayıt belgeleri nelerdir? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar..

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin yerleştiği KYK yurduna aşağıda yer almakta olan belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

KYK YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının sonuçlandığı ekran üzerinde yer alan KYK yedekleri ve yedek sıraları, yedek sırasına göre yurtlara yerleştirilecek olan öğrencileri ifade ediyor. KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. KYK yurtlarına yerleşmek için birçok farklı faktör söz konusudur. Bunun içerisinde tercih ettiğiniz konumda bulunan KYK yurtlarının kapasitesi de önemli bir faktördür.