KYK yurtlarında konaklamakta olan ve daha öncesinde KYK yurt depozitosu için ödeme yapmış olan kişiler KYK yurt depozito her yıl ödenir mi? Sorusunu merak ediyor. Yeni dönemin başlamasına az bir süre kala KYK yurt depozito her yıl ödenir mi? Sorusu gündemde yerini aldı. Peki, KYK yurt depozito her yıl ödenir mi? KYK yurt depozitosu kaç kere ödenir?

KYK yurt depozito her yıl ödenir mi? Sorusu, yurt depozito ücretini daha önce ödeyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Öğrencilerin yapması gereken ödemeleri zamanında ödemeyen yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedeli alınır. Peki, KYK yurt depozito her yıl ödenir mi? KYK yurt depozitosu kaç kere ödenir?

KYK YURT DEPOZİTO HER YIL ÖDENİR Mİ?

KYK yurt depozitosu bir kere olacak şekilde yurt kayıt esnasında alınır. Yapılacak olan fiyat zamlanması durumunda ise aradaki fiyat farkı kadar tekrar bir ödeme gerçekleştirilir. Bu ücret evlerde kullanılan depozito ücretine benzetilmektedir. Yurt içerisinde herhangi bir eşyanın hasar alması durumunda bu ücret içerisinden ödenmektedir.

YURT GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Aşağıda yer alan öğrencilerden, yurt ödemesi ve yurt güvence bedeli alınmamaktadır.