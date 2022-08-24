KYK yurtlarında barınmakta olan birçok öğrencinin merak ettiği sorular arasında yer alan "KYK Yurt başvurusuna her sene başvuruluyor mu?" sorusunu sizler için yanıtladık. Peki KYK Yurt başvurusuna her sene başvuruluyor mu? KYK Yurtları için her sene başvuru yapmak gerekiyor mu?

KYK yurtlarında barınmakta olan öğrenciler, KYK yurdunda barınmaya devam edebilmek için tekrar başvuru yapmak zorunda mı? Sorusu oldukça merak edilenler arasında. Birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bu konuyu sizler için yanıtladık. Peki KYK Yurt başvurusuna her sene başvuruluyor mu? KYK Yurtları için her sene başvuru yapmak gerekiyor mu?

KYK YURT BAŞVURUNA HER SENE BAŞVURULUYOR MU?

KYK Yurtlarında halihazırda barınmakta olan öğrencilerin, bir sonraki eğitim dönemi için tekrar KYK başvurusu yapması gerekmemektedir.

KYK KAZANIP GİTMEYENLER TEKRAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

KYK Yurtları için başvuruda bulunan ama kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar bir yurt başvuru hakkı bulunmamaktadır.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,

"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.