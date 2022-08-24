Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında KYK yurt başvuru tarihlerini açıkladı. Ardından, KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman, hangi gün ve KYK yurt başvuruları ne zaman sonuçlanır araştırılıyor. Peki, KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman, hangi gün? KYK yurt başvuruları ne zaman sonuçlanır?

KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman, hangi gün ve KYK yurt başvuruları ne zaman sonuçlanır sorularını araştıran üniversiteliler, KYK yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır ve KYK yurt ücretleri gündeme geliyor. KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman, hangi gün? KYK yurt başvuruları ne zaman sonuçlanır? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı. KYK yurt başvuru tarihleri 24-28 Ağustos arası yapılacak.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE BU ÜCRET NE KADARDIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.