KYK yurt başvuruları Üniversiteye gidecek olan öğrencilerin en merak ettiği konulardan bir tanesidir. Peki KYK Yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK Yurt başvuru tarihleri ne zaman?

KYK yurt başvuruları ne zaman? Sorusu, genellikle şehir dışında Üniversite kazanan adaylar tarafından merak edilmektedir. Devlet tarafından Kredi Ve Yurtlar kurumuna bağlı olarak işleyen yurtların başvuru tarihleri ne zaman? Peki KYK Yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK Yurt başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları için milyonlarca öğrenci hazırlıklı bir şekilde KYK yurt tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl yurt başvuruları 12 Eylül tarihine kadar devam etmişti. Bu sene için de tahmini olarak aynı tarih civarlarında başvuruların başlaması bekleniyor. Henüz Üniversite kayıt işlemleri tam olarak sona ermediği için yurt başvurularının başladığı tahmin ediliyor. Üniversite kayıtları sona erdiği taktirde yurt başvuruları öğrencilere açılacaktır.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK başvuruları, başvuru tarihleri başladığı tarihlerden itibaren e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Daha sonra başvuruların açıklanmasını yine e-devlet kapısı üzerinden öğrenmeniz mümkün.

KYK YURTLARINDA YEDEK OLMAK NE DEMEK?

KYK yurtları başvurularından sonra açıklanmasıyla birlikte başvuran bazı kişiler direkt olarak yerleşemeyebilirler. Bunun sonucunda yedeğe alınan kişiler sıraya eklenecektir. Yurt başvuruları her hafta yedeklerdeki öğrencilerin yerleştirilmesi ve sıranın ilerlemesiyle birlikte belirli tarihler arasında yerleştirme yapmaktadır.