KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? GSB yurt başvurusu nereden, hangi siteden yapılır? İşte GSB KYK yurt başvuru ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan KYK yurtlarında konaklamak isteyen kişiler, YKS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu nereden, hangi siteden yapılır? İşte KYK başvuru ekranı!

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Sorusu, özellikle şehir dışında okuyacak olan öğrenciler tarafından araştırılmakta. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler, GSB yurt başvurusu nereden, hangi siteden yapılır sorusunu araştırıyor. Özellikle KYK yurt ücretleri, odaların tuvaleti, banyosu, başvuruları, nakil süreci gibi birçok detay araştırılıyor. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu nereden, hangi siteden yapılır? İşte KYK başvuru ekranı!

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. YKS yerleştirme işlemleri 19 Ağustos tarihinde duyuruldu. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Daha sonrasında başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruların açılmasının ardından adaylar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.