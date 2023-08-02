KYK YURT BAŞVURUSU 2023: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri, : GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar merak ediyor. Peki, : GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine hem burs hem de yurt desteği sağlanıyor. Peki, GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

GSB KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ÜCRETİ NE KADAR?

Önceki yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde alınmıştı.

Önceki eğitim öğretim döneminde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK burs ve yurt başvurularının benzer tarihlerde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi tarihler duyurulduğunda detaylar eklenecektir.

KYK BESLENME HİZMETLERİ

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2022-2023 öğretim yılında yurtların açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 25,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 50,00 TL olmak üzere toplam 75,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.