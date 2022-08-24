Yurt başvurularının açılmasıyla birlikte birçok öğrenci KYK başvuruları nereden yapılır? Sorusunu merak etmeye başladı. Merak edilen sorulardan bir diğeri ise KYK başvurularının son tarihi oldu. Peki KYK Yurt başvuruları nereden yapılır? KYK Yurt başvuruları başladı mı? KYK Yurt başvuruları son tarih ne zaman?

Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başladı. Öğrenciler bu başvuruların hangi tarihe kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki KYK Yurt başvuruları nereden yapılır? KYK Yurt başvuruları başladı mı? KYK Yurt başvuruları son tarih ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR

KYK Yurtlarına başvuru yapmak isteyen öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden yurt başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. KYK Yurtlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle e-Devlet şifresine ihtiyacı olacaktır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,

"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.