Birçok öğrencinin beklediği KYK başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başvurulara açıldı. Öğrenciler tarafından merak edilen bir diğer soru ise KYK başvuruları ne zaman bitecek? Sorusu oldu. Peki KYK Yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK Başvuruları başladı mı? KYK Başvuruları son tarih ne zaman?

Kredi Ve Yurtlar Kurumu, yurt başvurularının 24 Ağustos Çarşamba günü başlamasının arından birçok öğrenci başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. 24 Ağustos Çarşamba günü başlayan başvuruların ardından KYK başvurularının ne zaman sona ereceği öğrenciler tarafından oldukça sık araştırılıyor. Peki KYK Yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK Başvuruları başladı mı? KYK Başvuruları son tarih ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,

"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Birçok şehirde bulunan KYK yurtları, son günlerde kapasitesinin arttırılmasıyla gündeme gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalarda yurt kapasitelerine de yer verdi. Mehmet Kasapoğlu'nun yurt kapasitelerine dair yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu;

Hepsi gençlerimizin umudunu bugünlere, yarınlara olan yürüyüşünü güçlendirmek için. Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Bu yurtta bu yıl 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.