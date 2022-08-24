Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının başladığı ve 28 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edeceği açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, "Umudu büyütmek için buradayız. Her geçen gün büyüyen bir tablo. Bu imkanlarla gençlerimizin yanındayız. Sosyal, sportif, barınmaları için buradayız. Türkiye Cumhuriyet tüm gençlerini kucaklayacak güçte ve kudrettedir. 81 ilimizdeki yurtlarımız Türkiye'nin bugüne kadarki mücadelesinde 21 yılda attığı en önemli adımlardan biridir. Sosyal devlet olma yolunda, eser odaklı anlayışla bir uçtan diğer uca adeta birer inci tanesi gibi dizilen hizmet anlayışıdır. Bu ölçekte Üniversite Yurt imkanı sağlayan ikinci bir ülke olmadığını söylemek istiyorum." dedi.

GELİŞEN GÜÇLENEN YURT ZİNCİRİMİZ VAR"

Yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıktığını vurgulayan Bakan, şöyle devam etti: "Yurtlar afetlerde, zor zamanlarda da hizmet veriyor. Vatandaşlarımızı pandemide izole amaçlı yurtlarda misafir ettik. Uluslararası proje, organizasyon, STK çalışmaları yurtlar bu çerçevede en güçlü şekilde hizmet veriyor. Konya'da adeta şehri andıran Şehr-i Tebrizi yurdumuz hizmet verdi. Bugün özgün eserdeyiz, Ankara Cebeci'deyiz. Bu yurtta pek çok kişinin hatıraları var. İftar programında gençlerle dedik ki, burayı yenileyelim. O gün iftar sofrasındaydık. Burayı yıkarsanız gençler biz mağdur oluruz dediler. Biz burayı yıkacağız, en modern şekilde yapacağız dedik, yeniden inşa ettik. Hepsi gençlerimizin umudunu bugünlere, yarınlara olan yürüyüşünü güçlendirmek için. Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Bu yurtta bu yıl 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.

"KAPASİTE 190 BİNLERDEN 800 BİNE ÇIKARILDI"

Veriler, arşivler, geçmişiyle, bugünüyle her şeyiyle ortada. Devrimden bahsediyoruz. Yurt çalışmasında da devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış kapasiteden hemen hemen yüzde 95'i ranzalıyken yüzde 10'a düşmüş bir sistemden bahsediyorum. Ortak banyo, tuvaleti, ısınması, beslenmesi... Her alanda özgün bir alan yaşam alanı. İşte bu yurtlar bu yıl başlattığımız uygulama seyahatsever, gençler rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşıp, yurtlarda ücretsiz konaklıyorlar. Böyle bir sistem dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gençleri istismar malzemesi olarak kullanılmasını istemeyiz. Gençlerimizi güçlü kılmak amacımız. Hayatlarında gençlere dair proje, fikir ortaya koymayanları, ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.

Kredi bursta bir kalemde 30 milyara yakın TÜFE oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Ekim ayında çalışma bitecek, gençlerimize TÜFE, ÜFE'siz kredi imkanı sunacağız. Kredi anlayışını yeni bir boyuta taşıyoruz. Bugüne kadar yıllardan beri yönettikleri büyük şehirlerde kaç tane yurt inşa etmişler, yurt altyapısı yapmışlar, bunu sormak lazım. İcraatlarımızla konuşuyoruz. Gençlerin yanında olmaya ve onlarla bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Bu işler lobilerle, ajanslarla iş tutmakla olmaz. Samimi olmaktan geçer. Gençlerin derdini, gençlerin ihtiyacını temel alacaksınız ve onlarla bu anlamdaki irtibatı güçlü kılacaksınız. Bu mekanlar gençlerin mekanları, her şeyiyle onların. Bu güzide mekanları karalamaya kalkanlara asla izin vermeyiz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.

"BAŞVURULARI AN İTİBARIYLA BAŞLATIYORUZ"

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı."

KYK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi ve fazladan ücret öder mi?

Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmaktadır. İkinci lisans eğitiminin normal öğrenim süresi kadar barınma hakkı mevcut olup fazladan herhangi bir ücret ödememektedir.

İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.