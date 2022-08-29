KYK Yurt başvuru sonuçları, yurtta kalmak isteyen ve başvuru yapmış olan öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki KYK Yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK Başvuru sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? KYK Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birçok kişi tarafından heyecanla beklenen ve merak edilen, KYK Yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Genellikle şehir dışında okumak isteyen öğrencilerin başvurduğu KYK yurtlarına yapılan başvuruların sonuçları merak ediliyor. Peki KYK Yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK Başvuru sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? KYK Yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yemek fiyatları ne kadar? Ve Yurt ödemeleri hakkında daha birçok soruyu sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ağustos Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos tarihinde sona erdi. Yapılan başvurular sonrasında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi. KYK Yurt başvurularının açıklanma tarihine dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat önceki yıllara bakarak bu tarihi tahmin etmek pek zor değil. Geçtiğimiz yılları baz alırsak bu sene yapılan başvuruların sonucunun Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEKTİR?

1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK YURT YEMEK FİYATLARI 2022?

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle oldu;

"Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır."

İKİNCİ ÖĞRETİM KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ?

İkinci öğretim öğrenciler, birinci öğretim öğrenciler gibi hiçbir fark olmaksızın KYK yurtlarından faydalanabilmektedirler. Ancak yer yer bazı KYK yurtlarında, ikinci öğretim öğrencilerin akşam yemeği saatlerinde yemek problemi yaşadığı görülebilmektedir.

KYK YURT BAŞVURUNA HER SENE BAŞVURULUYOR MU?

KYK Yurtlarında halihazırda barınmakta olan öğrencilerin, bir sonraki eğitim dönemi için tekrar KYK başvurusu yapması gerekmemektedir.