Üniversite adayları tarafından merakla beklenen 2023 KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Ek tercihlerin başlama tarihi ve detaylarına dair bilgilerin yer alacağı ek tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih sürecini daha bilinçli ve doğru bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Peki, Peki, KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İşte detaylar…

Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından ek tercih konusu gündeme geldi. Ek tercihlerin yapılacağı tarihler araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek tercihlerin başlama tarihi ve detaylarına dair bilgilerin yer alacağı ek tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih sürecini daha bilinçli ve doğru bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak. Ek tercih zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Tercihlerden sonra öğrencilerin sonraki durağı yurtlar olacak Peki, KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? Detaylar haberimizde…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek

KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

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EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.