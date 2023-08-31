KYK yurt başvurularının açılmasının ardından KYK yurtlarında konaklamak isteyen adaylar başvuruları sonuçlarının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını araştırmakta. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak 2023? Yurt başvuru sonuçları ne zaman sonuçlanacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? Sorusu, yeni eğitim dönemi içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler tarafından araştırılmakta. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvurularının ardından gözler başvuru sonuçların çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak 2023? Yurt başvuru sonuçları ne zaman sonuçlanacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Geçtiğimiz yılın KYK yurt başvuru süreci göz önün bulundurulduğunda KYK yurt başvurularının 2023 Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Buna göre iki hafta içerisinde yurt başvuru sonuçları açıklanabilir.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 2 Eylül 2023 saat 23:59'da sona erecek. Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.