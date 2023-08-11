YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Bu esnada KYK yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler tarafından KYK yurt başvuruları ne zaman 2023? Sorusu merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2023? KYK yurt başvuruları hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?

Özellikle şehir dışında üniversite tercihi yapan öğrenciler tarafından tercih edilmekte olan KYK yurtları için başvuruların ne zaman başlayacağı KYK yurt başvuruları ne zaman 2023? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Gözler GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı)'na çevrildi ve yapılacak olan açıklamalar takip ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2023?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

KYK yurt başvuruları için henüz GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından beklenen açıklama gerçekleştirilmedi. Bu kapsamda KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı bilinmiyor fakat geçtiğimiz yılları göz önünde bulundurduğumuz zaman Ağustos ayının son haftası gerçekleştirilebilir. Önceki yıl KYK başvuruları 24 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos tarihinde sona ermişti.

İlgili Haberler