Önceki yıllara benzer uygulama yapılması halinde ağustos sonunda KYK yurt başvurularının başlayacağı tahmin ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2023?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2023

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023

Geçen yıl ne zaman başlamıştı?

2022 açıklaması: "24 Ağustos'ta başlayan yurt başvuruları, 28 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek .

Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek." denilmşti.

2023 başvuruları ne zaman?

Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.