2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının birçok Üniversitede başlamasının ardından birçok öğrenci KYK yurtlarında barınmaya başladı. KYK yurtlarında barınmayı tercih etmeyen öğrenciler ise sonradan fikir değiştirebiliyor bu nedenle KYK yurt başvuruları ek tercih ne zaman? Ve KYK yurt başvurularında ek tercih var mı? Sorularını aratıyorlar. Peki, KYK yurt başvuruları ek tercih ne zaman? KYK yurt başvurularında ek tercih var mı? ne zaman yapılabiliyor?

KYK yurt başvuruları ek tercih ne zaman? Ve KYK yurt başvurularında ek tercih var mı? Soruları, KYK yurtlarında barınmak isteyen fakat geç başvuru yapmayı araştıran öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ek tercih ne zaman? KYK yurt başvurularında ek tercih var mı? ne zaman yapılabiliyor?

KYK YURT BAŞVURULARI EK TERCİH NE ZAMAN?

KYK yurt başvurularında ek tercih diye bir seçenek bulunmuyor. KYK yurtlarında sene başında yapılan yerleştirmelerin ardından e-Devlet kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bir yurt başvuru ekranı, sene boyunca başvuru almaya devam ediyor ve belirli tarih aralıkları ile uygunluk durumuna göre sizi şehirde bulunmakta olan KYK yurtlarına yerleştiriyor.