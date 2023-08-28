Üniversite yerleştirme sonuçları adayların erişimine ÖSYM internet sitesi üzerinden açılmıştı. Şehir dışında yerleşen adaylar gözlerini KYK başvurularına çevirdi. KYK YURT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri! KYK nasıl başvurulur 2023? Gündemde en çok aratılan sorulardan oldu. İşte KYK 2023-2024 yurt başvuru tarihleri…

Üniversiteye yerleşen öğrenciler tarafından gündeme geliyor. KYK yurtlarında uygun fiyatlı barınmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin araştırmalarını sürdürmekte. Üniversiteliler aynı zamanda 2023-2024 KYK yurt başvuru ekranı, sorgulama ve son başvuru tarihi aratmalarını gerçekleştiriyor. Peki, KYK YURT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri! KYK nasıl başvurulur 2023? İşte detaylar…

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 yılına ait KYK yurt başvuruları için net bir tarih henüz belirlenmedi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yakın gelecekte yapacağı duyuru ile KYK başvuru tarihleri kesinleşecektir. Geçen yıl, 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşen KYK yurt başvurularının bu yıl da benzer bir tarih aralığında başlaması beklenmektedir. Bu bağlamda, bu hafta içerisinde KYK yurt başvurularının açılabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Gelişmeler ve daha detaylı bilgiler geldiğinde, haberi güncelleyerek sizlere aktaracağız.

KYK NASIL BAŞVURULUR 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. KYK Yurt başvuruları ise bu günlerde başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları başladığında öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilecekler. KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden gerçekleşecek.