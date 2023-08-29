KYK yurt başvuruları başladı mı? 2023 KYK YURT BAŞVURU EKRANI!

KYK yurt başvuruları için merakla bekleyen öğrenciler, başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını araştırıyorlar. 2023 KYK Yurt başvuru ekranı ve detayları hakkında bilgi almak isteyenler için haberimizde yer alacaktır. İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları başladı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 yılı için KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından KYK yurt başvuru ekranı araştırılmaktadır. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? Detaylar haberimizde...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Bak, "Yurtlarımıza yapılan başvurulan 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" ifadelerini kullandı.