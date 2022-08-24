KYK Yurt başvuruları başladı! 2022 E devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "022-2023 KYK yurt başvurularının başladığımı duyurdu. Peki, 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, merak edildi. Peki, E devlet 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir." dedi.



BURS BAŞVRULARI BAŞLADI MI

KYK burs başvuruları geçen sene 5 Kasım tarihinde başlamıştı. Ancak bu seneki KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

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