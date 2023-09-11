2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları artık sona erdi. Her yıl gençlere güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni yurtlarını hizmete açarak öğrencilere destek oluyor. Şimdi ise KYK YURT başvuruları açıklandı mı, son durum ne? 2023-2024 KYK GSB Yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte KYK yurt başvuru sonuçları hakkında en son gelişmeler…

KYK yurt başvuruları bitti şimdi ise yurt sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 2023 KYK yurt başvuruları için sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler arasında yaygın bir merak konusu haline geldi. Yurt başvuruları 29 Ağustos'ta başlamış ve 2 Eylül saat 23.59'da sona ermişti. Şimdi öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan KYK başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, KYK YURT başvuruları açıklandı mı, son durum ne? 2023-2024 KYK GSB Yurt sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI, SON DURUM NE?

29 Ağustos'ta başlayan yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59'da sona erdi. Öğrenciler başvuru süresinin sonuna kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi belirten öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını henüz açıklamadı.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AÇIKLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 29 Ağustos günü KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden alınabileceğini açıklayan bir paylaşım yapmış o paylaşımda şu ifadeler yer almıştı, "e-Devlet Kapısı'nda yurt başvuruları da üniversiteye kayıt olmak kadar kolay. Sevgili gençler, 2023 – 2024 Öğretim Yılı yurt başvurularınızı 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında @ekapi üzerinden dakikalar içinde yapabilirsiniz."

Şimdi gözler gelecek yeni bir duyuruda. KYK sonuçları açıklandığında haberler.com'dan öğrenebileceksiniz.

2023 - 2024 KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI? TIKLA ÖĞREN!