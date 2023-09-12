Bu sene milyonlarca öğrenci hayalindeki okula kavuşabilmek için YKS sınavının oturumlarına girmiş ve ter dökmüştü. Yerleştirme sonuçları açıklandı ve öğrenciler hayalini kurduğu bölümlere yerleştirildi. KYK yurt başvuruları açıklandı mı veya açıklanacak mı? Soruları öğrenciler tarafından dillendiriliyor. Bulunduğu şehirden başka bir şehre yerleşen öğrenciler ise özel ve devlet yurtlarının yolunu tuttu. Peki ama KYK yurt başvuruları açıklandı mı, KYK açıklandı mı 2023? İşte detaylar...

Devlet yurtları öğrencilere konforlu ve güvenli bir barınma ortamı sağlıyor. Yer yıl yüzbinlerce öğrencinin kullandığı bu yurtlar merak konusu oluyor ve öğrenciler tarafından KYK yurt başvuruları açıklandı mı, KYK açıklandı mı 2023? Soruları gündeme taşınıyor. Öte yandan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ise ilgi yoğun oldu. Devlet yurtlarında kalmak isteyenler ise kuruma başvurularını yaptı ve bu başvurular 2 Eylül 2023 saat 23:59'da sona erdi. Milyonların gözü kulağı ise şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek yeni bir duyuruya çevrildi. İşte KYK yurt başvuruları açıklandı mı hakkında son haberler…

KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta biten başvurular, 7 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene yurt sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı konu hakkında açıklama yaptığı an haberimize detaylar eklenecektir.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Devletin yurtlarına başvuru yapan üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Sorusunu araştıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına E- devlet ve https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sitesinden KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.