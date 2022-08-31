KYK yurt başvuruları açıklandı mı? Sorusu, birçok öğrenci tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, KYK yurt başvuruları açıklandı mı? 2022 KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları açıklandı mı? Sorusu, öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok öğrenci 24 Ağustos tarihinde yapmış olduğu başvurunun sonucunu heyecanla bekliyor. Özellikle şehir dışında eğitim gören öğrencilerin beklediği KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları açıklandı mı? 2022 KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? Gibi soruları, sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvurularının açıklanması için Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle henüz KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Fakat bu tarihi geçmiş yıllara bakarak tahmin etmek pek de zor değil. Geçtiğimiz yıllarda KYK yurt başvurularının sonuçlandırılması, Eylül ayının ilk haftasında yapılmıştı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için de yakın bir tarihte açıklanması tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,

"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından belirtilen tarih geçtiği için yurt başvuruları sonlanmıştır.

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle oldu;

"Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır."