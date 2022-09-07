KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman? Bakan Kasapoğlu tarih verdi!

KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman olacağı ve KYK yurt başvuruları belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Üniversite adaylarının merakla beklediği KYK yurt başvuruları için açıklama geldi. Peki, KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman?

2022 KYK yurt başvuru tarihleri ne zaman başlıyor ve KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan açıklama geldi. KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman merak ediliyor. KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından üniversite adaylarına müjdeli haberi verdi. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, saat 10:00'da yurtlarla ilgili beklediğiniz haberleri konuşacağız. Hazır mısınız?" paylaşımında bulundu.