Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını söyledi. Peki, KYK yurt 6. tip kaç kişilik? 1.,2.,3.,4.,5.,6. tip KYK odaları kaç kişilik oluyor?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2023-2024 yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara e-Devlet üzerinden erişebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yurtlara yüzde 87 oranında rekor yerleştirme yapıldığını ve yedek yerleştirmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi. Arama motorlarında ise KYK yurt 6. tip kaç kişilik? 1.,2.,3.,4.,5.,6. tip KYK odaları kaç kişilik oluyor? araması yapıldı.

KYK YURT TİPLERİ KAÇ KİŞİLİK 1.,2.,3.,4.,5.,6.?

KYK odaları tiplerine göre farklılık gösterir.

KYK YURT 1. TİP: Genellikle 4-6 kişilik olur. Banyo ve tuvalet ortak

KYK YURT 2. TİP: Genellikle 2-4 kişiliktir.

KYK YURT 3. TİP: Tip 1 ve 2'ye göre daha geniştir. Genellikle 2-4 kişiliktir. Banyo ve tuvalet odanın içerisinde yer alıyor.

KYK YURT 4. TİP: Diğer odalara göre daha geniş olan bu odalar 2-4 kişiliktir. Banyo ve tuvalet odanın içerisinde yer alıyor.

KYK YURT 5. TİP: Genellikle 1-2 kişilik olur. Odalarda televizyon, klima, uydu yayını vs bulunur.

KYK YURT 6. TİP: Diğer odalara göre en küçük olan odalardır. Kişi sayısı 2-4. Banyo ve tuvalet ortak kullanımdadır.

KYK YURT SONUÇLARI E DEVLET!

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta biten başvurular, 7 Eylül'de açıklanmıştı. Bu sene yurt sonuçları 13 Eylül'de açıklandı.

Bakan Bak'ın açıklamaları şöyle:

"Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır. Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. Yurt kapasitemiz geçen yıla oranla artış gösterdi 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesiyle gençlerin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var, onlar da kısa zamanda tamamlanacak. Kısa zamanda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşacağız.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK YURT SİSTEMİ"

Dünyanın en büyük yurt sistemini yönetiyoruz. Barınma değil, beslenme, hijyen, sportif aktivitelerde gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Tercih edilme oranımız bunun en büyük ispatı. Banyo ve tuvaletler eskiden odaların dışında, duş için sıcak su belirli günlerde veriliyordu.

Geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri var. Yurtlarımız sadece öğrencilere değil zor zamanlarda milletin tümüne kapılarını açmıştır. Pandemi, yangın, deprem ve sel felaketlerinde binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık.

"YERLEŞTİRME ORANI REKOR KIRDI"

2023-2024 yılı yurt başvuruları Yerleştirme oranımızı açıklıyorum. Yüzde 87'lik yerleştirme oranıyla rekora imza attık. Tarihin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilirler, yedek yerleştirme olacak. Pazartesi ve Perşembe günü olmak üzere yedek yerleştirmeleri açıklayacağız. Kalan öğrencileri de kısa sürede yerleştirmiş olacağız.

36 ülkenin nüfusundan daha fazla olan Yurt sayılarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz. Gençler hayatlarının en önemli kavşağındayken bizler gençlerin yarınlarını müreffeh şekilde planlamaktır. Kredi geri ödemelerinde enflasyon etkisini kaldırdık. Bütün öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum, sürecin hayırlı olmasını diliyorum."

KYK YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının sonuçlandığı ekran üzerinde yer alan KYK yedekleri ve yedek sıraları, yedek sırasına göre yurtlara yerleştirilecek olan öğrencileri ifade ediyor. KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. KYK yurtlarına yerleşmek için birçok farklı faktör söz konusudur. Bunun içerisinde tercih ettiğiniz konumda bulunan KYK yurtlarının kapasitesi de önemli bir faktördür.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Devletin yurtlarına başvuru yapan üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Sorusunu araştırıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına E- devlet ve https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama sitesinden KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI!