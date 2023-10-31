Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirildi. 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi ve burs miktarını yükselttiklerini açıkladı. Peki, KYK yüksek lisans bursu ne kadar, kaç TL oldu? KY yüksek lisans bursuna zam mı geldi?

KYK yüksek lisans bursu ne kadar, kaç TL oldu? KY yüksek lisans bursuna zam mı geldi?

KYK yüksek lisans bursu ne kadar oldu? Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirildi. 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi ve burs miktarını yükselttiklerini açıkladı. Peki, KYK yüksek lisans bursu ne kadar, kaç TL oldu? KY yüksek lisans bursuna zam mı geldi? Detaylar...

KYK YÜKSEK LİSANS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri içinse 4000 liraya yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeni KYK burs miktarları şu şekilde oldu: