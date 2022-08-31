KYK yurtları için başvuran öğrencilerin merak ettiği konulardan bir tanesi de yemek ücretleridir. KYK yurtları tarafından sağlanmakta olan KYK Yemek yardımı nedir? Sorusu birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, KYK Yemek yardımı nedir? KYK Yemek yardımı ücretleri ne kadar? KYK beslenme yardımı ne demek?

KYK yurtları için başvuru yapan öğrenciler KYK yurtlarına dair birçok konuyu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konular arasında KYK yemekleri de yer alıyor. Devlet tarafından sağlanan KYK yemek yardımı da öğrencilerin dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. Peki, KYK Yemek yardımı nedir? KYK Yemek yardımı ücretleri ne kadar? KYK beslenme yardımı ne demek?

KYK YEMEK YARDIMI NEDİR?

KYK yemek yardımı için Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır."

KYK yurtlarında barınmakta olan öğrencilere, sadece KYK yemekhanelerinde kullanabilmek üzere toplam 25 TL'lik yemek yardımı sağlanmaktadır. Bu yardım ile birlikte öğrenciler KYK yemekhanelerinden istedikleri yemeğin ücretini yemek yardımı ile birlikte ödeyerek kullanabilirler.

KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR?

Sabah kahvaltı için verilen KYK yemek yardımı 8,00 TL, Akşam yemeği için verilen yardım ise 25,00 TL'dir. Öğrenciler bu yardımı KYK yemekhanelerinde kullanabilmektedirler.