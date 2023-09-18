KYK YEMEK ÜCRETLİ Mİ, ne kadar? KYK yemek fiyatları 2023!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) uygun fiyatlı ve korunaklı olmasıyla şehir dışında okuyan öğrencilerin konaklama anlamında ilk durağı oluyor. Genellikle üç öğün yemek verilen bu yurtlarda kalan öğrenciler KYK yemek ücretli mi, ne kadar? KYK yemek fiyatları 2023! Sorularının cevaplarını merak ediyor.

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az yüzde 35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir. Peki, KYK yemek ücretli mi, ne kadar? KYK yemek fiyatları 2023! İşte detaylar…

KYK YEMEK ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2023-2024 öğretim yılında yurtların açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 40,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 80,00 TL olmak üzere toplam 120,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 140,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KYK YEMEK FİYATLARI 2023!

Ülkemizdeki yurtlarda konaklayan öğrencilere yönelik günlük beslenme yardımları 2023-2024 öğretim yılı için güncellenmiştir. Yurtların açılış tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sabah kahvaltısı için günlük 40,00 TL ve akşam yemeği için günlük 80,00 TL olmak üzere toplamda 120,00 TL olarak uygulanacaktır.

Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere, yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan sunulan hizmet kapsamında günlük 140,00 TL beslenme yardımı sağlanmaktadır. Bu yardımlar, öğrencilerin yurtlarda konaklama süreleri boyunca günlük beslenmelerini karşılamalarına destek olmayı amaçlamaktadır.