KYK yurt başvuru sonuçlarının adaylar açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından KYK yemek parası nasıl alınır? Sorusu merak ediliyor. Peki, KYK yemek parası nasıl alınır? KYK yemek parası nakit mi, nereden alınır?

KYK yemek parası nasıl alınır? Sorusu, beslenme yardımında tanımlanmakta olan KYK yemek parasını almak isteyen adaylar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu durumda konu hakkında KYK yemek parası nakit mi, nereden alınır? Sorusu da konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, KYK yemek parası nasıl alınır? KYK yemek parası nakit mi, nereden alınır?

KYK YEMEK PARASI NASIL ALINIR?

KYK'da konaklamakta olan kişiler yemek paralarını yemekhanelerde yer almakta olan kasa kısmında parmak izi sistemine elini okutarak bakiye olarak kullanabilmektedir. KYK yurtlarında barınmakta olan öğrencilere, sadece KYK yemekhanelerinde kullanabilmek üzere beslenme yardımı sağlanmaktadır. Bu yardım ile birlikte öğrenciler KYK yemekhanelerinden istedikleri yemeğin ücretini yemek yardımı ile birlikte ödeyerek kullanabilirler.