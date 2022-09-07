Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki, KYK yedekler açıklandı mı? Yedekler ne zaman açıklanacak? 1. yedekler ne zaman yerleşecek? İşte, detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından KYK yurt sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. KYK yedekler açıklandı mı? Yedekler ne zaman açıklanacak?

KYK YEDEKLER AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından KYK yurt sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. Üniversite adayları KYK yurt sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilirler.

Yedeklerkonusunda henüz açıklama yapılmadı.