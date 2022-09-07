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KYK yedekler açıklandı mı? Yedekler ne zaman açıklanacak? 1. yedekler ne zaman yerleşecek?

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KYK yedekler açıklandı mı? Yedekler ne zaman açıklanacak? 1. yedekler ne zaman yerleşecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki, KYK yedekler açıklandı mı? Yedekler ne zaman açıklanacak? 1. yedekler ne zaman yerleşecek? İşte, detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından KYK yurt sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. KYK yedekler açıklandı mı? Yedekler ne zaman açıklanacak?

KYK YEDEKLER AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından KYK yurt sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. Üniversite adayları KYK yurt sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilirler.

Yedeklerkonusunda henüz açıklama yapılmadı.

??Sevgili genç arkadaşlarım,

GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı!

Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz...

Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00

?? https://t.co/Zov0H8EJip pic.twitter.com/gQiUTEjqXq

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 7, 2022
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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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