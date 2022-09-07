KYK yurt başvurularının sona ermesinin ardından birçok öğrenci heyecanla KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamanın ardından KYK yurt başvuruları açıklandı. Peki, KYK yedek ne demek? KYK yurt başvuru sonuçlarında yedek ne anlama geliyor? Yedek sırası ne demek?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci yapmış olduğu yurt başvurularını sorguladı. Yapılan sonuç sorgulamalarının ardından öğrenciler KYK yedek ne demek? ve KYK yurt başvuru sonuçlarında yedek ne anlama geliyor? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, KYK yedek ne demek? KYK yurt başvuru sonuçlarında yedek ne anlama geliyor? Yedek sırası ne demek?

KYK YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının sonuçlandığı ekran üzerinde yer alan KYK yedekleri ve yedek sıraları, yedek sırasına göre yurtlara yerleştirilecek olan öğrencileri ifade ediyor. KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. KYK yurtlarına yerleşmek için birçok farklı faktör söz konusudur. Bunun içerisinde tercih ettiğiniz konumda bulunan KYK yurtlarının kapasitesi de önemli bir faktördür.