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KYK yedek başvuruları ne zaman? KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

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KYK yedek başvuruları ne zaman? KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK yedek başvuruları ne zaman, açıklandı mı merak ediliyor. KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı ve KYK yedek başvuruları ne zaman açıklanacak gündeme geliyor. Peki, KYK yedek başvuruları ne zaman? KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yurt başvuru sonuçlarını basın toplantısı yaparak açıkladı. KYK yedek başvuruları ne zaman ve KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. KYK yedek başvuruları ne zaman? KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KYK YEDEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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