Üniversite öğrencileri için büyük bir öneme sahip olan KYK burslarının yatıp yatmadığını ve ne zaman yatacağını merak eden öğrenciler, KYK yattı mı? Ve 2023 KYK burs ve krediler ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorularına yanıt arıyor. Peki, KYK yattı mı? 2023 KYK burs ve krediler ne zaman, hangi tarihte yatacak?

KYK yattı mı? Sorusu, KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile uzun bir süredir gündemde yer alıyor ve merak ediliyor. KYK bursları, öğrenciler için büyük önem taşıması nedeniyle bir süredir gündemdekini yerini koruyor. Ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, 2023 KYK burs ve krediler ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK yattı mı? 2023 KYK burs ve krediler ne zaman, hangi tarihte yatacak?

KYK YATTI MI?

2023 yılı için başlayacak olan burs ödemeleri, ilk olarak 3 ödemenin toplamı olarak tek seferde gerçekleştirilecek. 2022-2023 yılı için ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresinde ödeme yapılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında burs ve kredilerini alabilecek. Ödemelerin 29 Aralık tarihinde başladığı bildirildi.