KYK burs ve kredi ödeme tarihleri, özellikle bu burstan ilk kez bu yıl faydalanacak olan binlerce Öğrencinin gündemine geliyor. Bilindiği üzere ödemeler ilk olarak üç aylık toplu para haliyle hak sahiplerinin hesaplarına yapılacak. Peki, KYK üç aylık toplu para ödemesi başladı mı? KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KYK burs ücretleri için ödeme tarihleri, KYK bursu almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İlk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak edilen ödeme tarihleri belli oldu.Peki, KYK üç aylık toplu para ödemesi başladı mı? KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA ÖDEMESİ BAŞLADI MI?

Üç aylık toplu paranın öğrencilerin hesabına ne zaman yatacağı henüz belli değil. Ancak geçtimiz dönemde olduğu gibi bu sene de Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyordu. Ancak 29 Aralık günün ilk saatlerinde hesaba yatmaya başladığı bildirildi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2023 KYK burs rakamı lisans öğrencilerine 1250 TL

Yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL

Doktora öğrencilerine ise 3750 TL ödeme yapılacak.