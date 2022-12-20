Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenciler verilen KYK bursu gündemde yer alıyor. KYK 3 aylık toplu ödemenin ne zaman yapılacağı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK üç aylık toplu para ne zaman yatacak 2023? KYK üç aylık toplu para ödemesi hangi gün yapılacak?

KYK 3 aylık ödemesi öğrencilerin gündeminde. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenecek olan KYK 3 aylık toplu paranın ne zaman yatırılacağı hakkında bilgi için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrildi. Peki, KYK üç aylık toplu para ne zaman yatacak 2023? KYK üç aylık toplu para ödemesi hangi gün yapılacak?

KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK 2023?

Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredileri ile ilgili yaptığı açıklamada ödemelerin Ocak ayında yapılacağını açıkladı. Ekim- Kasım- Aralık aylarının toplu ödemesinin de Ocak ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.