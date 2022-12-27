KYK burs ve öğrenim kredisi ilk kez alacak olanlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı için toplu ödeme alacak. Peki, KYK üç aylık toplu ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? KYK burs ücreti ne kadar? KYK öğrenim kredisi nedir? KYK bursu nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine ödemeleri ne zaman yapacağı merak ediliyor. Peki, KYK üç aylık toplu ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? KYK burs ücreti ne kadar? KYK öğrenim kredisi nedir? KYK bursu nedir? Detaylar haberimizde...

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerine 850 liradan bin 250 liraya yükseltildi. Yüksek lisans öğrencilerine ise 2 bin 500 lira ve doktora öğrencilerine 3 bin 750 lira ödeme yapılacak.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEMLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim, kasım ve aralık ayları için ödeme KYK tarafından ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda aralık ayı içinde hesaplara toplu ödemeler yapılıyordu. Bu sene yine Aralık ve Ocak ayında hesaplara ödemeler yatacak. Ödemelerin ne zaman yatacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.