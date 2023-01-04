KYK üç aylık ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? KYK bursu ne kadar?

KYK bursu sonuçlarının açıklamasının ardından KYK burslarının ne zaman hesaplara yatacağın üniversite öğrencileri tarafından bir süredir merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geldi. 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlayacağını söyledi. Peki, KYK üç aylık burs ödemleri ne zaman hesaplara yatacak? KYK bursu ne kadar? İşte detaylar...

KYK burs ödeme tarihleri, burs almaya hak kazanan yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Peki, KYK üç aylık bur ödemleri ne zamanhesaplara yatacak? KYK bursu ne kadar? Detaylar haberimizde...

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi alan öğrencilerin hesaplarına yatırılan ücretler belirli tarih aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik kişilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmektedir. KYK üç aylık ödemelerinin 6-10 ocak tarihlerinde hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniliyor.

KYK Burs öğrenim kredisi tarihleri şu şekilde:

TC. kimlik numarasının sonu 0 olanlar - Ayın 6'sında

T.C. kimlik numarasının sonu 2 olanlar - Ayın 7'sinde

T.C. kimlik numarasının sonu 4 olanlar - Ayın 8'inde

T.C. kimlik numarasının sonu 6 olanlar - Ayın 9'unda

T.C. kimlik numarasının sonu 8 olanlar - Ayın 10'unda burslarını alabilmektedir.

2023 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan"Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik. " açıklamasını yaptı.

KYK burs ve kredileri 2022 yılı için yükseköğretim öğrencilerine 850 lira yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira doktora öğrencilerine ise 2500 lira olarak ödeniyordu.