KYK ücretleri ile ilgili son durum Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrilirken öğrenciler KYK Şubat ayı ücreti ödenecek mi? Bu ay KYK yurt ücretleri ödeniyor mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, KYK Şubat ayı ücreti ödenecek mi?

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem faciası sonrası KYK yurtları depremzedelere tahsis edilmişti. Üniversite eğitimi hibrit sisteme geçerken KYK Şubat ayı ücreti ödenecek mi? Bu ay KYK yurt ücretleri ödeniyor mu merak edildi. Peki, bu ay KYK yurt ücretleri ödeniyor mu?

KYK YURT ÜCRETLERİ ŞUBAT AYINDA ÖDENECEK Mİ?

Bakan Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; ''Sevgili gençler,

Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.'' açıklamasında bulundu.