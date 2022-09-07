Üniversitede eğitim görecek olan öğrenciler tarafından tercih edilen KYK yurtları, birçok kişinin barınma ihtiyacını karşılıyor. KYK Sonuçları açıklandı mı? Ve KYK Yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Soruları ise başvuruda bulunan öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, KYK Sonuçları açıklandı mı? KYK Yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK Yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK sonuçları, KYK yurtlarında barınmak isteyen birçok üniversite öğrencisi tarafından tercih edilen yurtlar arasında yer alıyor. 24 Ağustos Çarşamba günü başlayan yurt başvurularının ardından birçok öğrenci sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz senelerde Eylül ayının ilk haftalarında açıklanmakta olan KYK Sonuçları açıklandı mı? KYK Yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK Yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK sonuçlarının açıklanması için Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Geçtiğimiz yıllarda KYK yurt başvurularının sonuçlandırılması, Eylül ayının ilk haftasında yapılmıştı. 2022 Eğitim-Öğretim yılı için de yakın bir tarihte açıklanması tahmin ediliyordu fakat 2017 yılından itibaren yurt sonuçlarının açıklanması uzun sürmemişti.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,

"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullanmasının ardından 28 Ağustos Pazar günü KYK yurt başvuruları sona erdi.

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle oldu;

"Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktadır."