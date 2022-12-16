KYK sonuçlar açıklandı mı 2023? KYK burs & kredi sonuçlarına nereden bakılır? Güncel 2023 KYK burs ücretleri ne kadar?

Son dakika gelen haberlere göre KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! Öğrenciler, KYK burs & kredi sonuçlarına nereden bakılır? Güncel 2023 KYK burs ücretleri ne kadar? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Peki, KYK sonuçlar açıklandı mı 2023? KYK burs ve kredi sonuçlarına nereden bakılır? Güncel 2023 KYK burs ücretleri ne kadar? Ayrıntılar sizlerle...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." ifadelerini kullandı. Burs ve kredi miktarları bu yıl için lisansta 1.250, yüksek lisansta 2.500, doktorada 3.750 liraya çıkarıldı.

2023 GÜNCEL KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında yeni yıldaki KYK burs fiyatlarını açıkladı. Yeni yıl burs fiyatları şu şekilde:

Eski rakamlar:

Lisans : 850 tl

Yüksek Lisans : 1700 tl

Doktora : 2550 tl

Yeni 2023 zamlı burs miktarları:

Lisans : 1250 tl

Yüksek Lisans : 2500 tl

Doktora : 3750 tl

Kredi/burs miktarları lisans öğrencileri için 1.250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2.500 liraya, doktorada 3.750 liraya çıkarıldı.

2023 KYK LİSANS BURS ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

Yeni yılda KYK öğrenci bursları 1.250 TL oldu.