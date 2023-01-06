KYK ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursları yattı mı? KYK kredisi istediğim zaman iptal edilebilir mi?

KYK burs ve kredisi ocak ayı ödeme tarihi için öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlık açıklamasına çevrildi. Lisans, önlisans ve doktora öğrencilerine verilen 2023 KYK burs ve kredileri Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak. Peki, KYK ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursları yattı mı? 2023 KYK bursu ne kadar oldu? KYK kredisi istediğim zaman iptal edilebilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KYKburs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ardından KYK ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı öğrencileringündeminde yer aldı. Peki, Ocak ayı KYK burs ve öğrenim kredileri hak sahibi öğrencilerin hesaplarına ne zaman yatacak? KYK bursları yattı mı? KYK bursu ne kadar? KYK kredisi istediğim zaman iptal edilebilir mi? Detaylar haberimizde...

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

KYK BURS ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESPLARA YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK KREDİSİ İSTEDİĞİM ZAMAN İPTAL EDEBİLİR MİYİM?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredisi alan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile 'Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu' linkine tıklayarak burs/kredi iptal/vazgeçti işlemini yapabilir. Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.