KYK ne demek? KYK anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen KYK kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, KYK anlamı ne? KYK ne demek?

KYK NE DEMEK?

KYK: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.