KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullanmıştı. KYK başvuruş sürecini yakından takip eden öğrenciler KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda gibi konuları araştırdı.