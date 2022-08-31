KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda?
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullanmıştı. KYK başvuruş sürecini yakından takip eden öğrenciler KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda gibi konuları araştırdı.
GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecek. Peki, KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda?
KYK KURA ÇEKİMİ NERDE YAPILIYOR?
Kura çekimini canlı izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecek.
GSB kura çekiminin canlı yayını bulunmamaktadır. GSB kura çekiminin ardından sitemizde kura sonuçları yayınlanacaktır.
GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecek.