Üye Girişi
Haberi Paylaş

KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda?

Gündem Haberleri

KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullanmıştı. KYK başvuruş sürecini yakından takip eden öğrenciler KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda gibi konuları araştırdı.

GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecek. Peki, KYK kura çekimi nerde yapılıyor? GSB kura çekimi hangi kanalda?

KYK KURA ÇEKİMİ NERDE YAPILIYOR?

Kura çekimini canlı izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecek.

GSB kura çekiminin canlı yayını bulunmamaktadır. GSB kura çekiminin ardından sitemizde kura sonuçları yayınlanacaktır.

GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladıFenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladı Katalonya'yı vuran tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandıKatalonya'yı vuran tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı Nefes kesen final mücadelesi verdiler! Kupanın sahibi Galatasaray olduNefes kesen final mücadelesi verdiler! Kupanın sahibi Galatasaray oldu
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title