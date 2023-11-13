Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona ermişti. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık 1 aydır beklediği başvuru sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler ise KYK kredisi ne kadar? KYK öğrenim kredisi ve bursu ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor.

KYK kredisi ne kadar? KYK öğrenim kredisi ve bursu ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerinin 1 aydır merakla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Arama motorlarında ise KYK kredisi ne kadar? KYK öğrenim kredisi ve bursu ne zaman yatacak? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

KYK KREDİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları bugün açıklandı. Üniversite öğrencilerinin 1 aydır merakla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu yıl lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktora öğrencilerine ise 6 bin lira verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENİM KREDİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

KYK tarafından sağlanılmakta olan burs için herhangi bir geri ödeme bulunmamaktadır. Öğrenim kredisi, öğretim hayatından sonra belirlenen sürede ödenir. Buna göre öğrenim kredisi geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu belirlenerek daha sonrasında bu ücret talep edilir. Normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki ayda geri ödemeler başlamaktadır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

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