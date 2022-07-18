KYK borçları konusunda milyonlarca öğrencinin araştırmaları sürüyor. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, KYK kredisi iptal ettikten sonra tekrar alınabilir mi? 2022 KYK kredi faizleri silindi mi? İşte detaylar haberimizde...

KYK KREDİSİ İPTAL ETTİKTEN SONRA TEKRAR ALINABİLİR Mİ?

22. maddede KYK Öğrenim Kredisi alan öğrenci krediyi iptal ettirdikten sonra yeniden kredi alabilmek için Genel Müdürlüğe posta yoluyla dilekçe göndermek zorundadır. Bu metne göre dilekçe harici yeniden başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK OLAN KİŞİLER

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve gündemdeki KYK borçları ile ilgili şunları söyledi:

"Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz."

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ ANA PARA FAİZİ TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredini ödemesini erteleyebiliyor.

Hiç bir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama bay Kemal'de yalan bol. Utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Böyle bir şey yok. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmadı.

ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik, çalışmalarımıza başladık. Kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek.