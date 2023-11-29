Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemelerinin bir arada yapılacağı bakanlık tarafından duyuruldu. Peki, KYK kredisi, bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? İşte detaylar…

KYK KREDİSİ, BURSU NE ZAMAN YATACAK? KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

KYK burs sonuçlarının duyurulmasının ardından, öğrencilerin dikkati ödeme tarihlerine yoğunlaştı. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından izliyor. Peki, KYK kredisi, bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? İşte detaylar…

KYK KREDİSİ, BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı beklenen duyuruyu X hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak. Keyifli harcamalar!" ifadeleri yer aldı.

KYK ödemeleri ise genellikle günün ilk saatlerinde 00.00 ile 01.00 saatlerinde hesaplara yatmaktadır.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. KYK ödemeleri, genellikle günün erken saatlerinde, gece 00.00 ile 01.00 arasında hesaplara aktarılmaktadır.

KYK KAÇ TL YATACAK?

2024 yılı itibariyle;

Lisans öğrencileri 2000 TL

Yüksek Lisans öğrencileri 4000 TL

Doktora öğrencileri 6000 TL

KYK bursu alacaktır.