KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. KYK burs başvuru sonuçlarının bu sene ne zaman açıklanacağı ise kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Bu kapsamda KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.

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KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

- Lisans öğrencileri 850 lira

- Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

- Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.