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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri siliniyor mu?

Haberler.com - Gündem
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KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri siliniyor mu?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faiz indirimi ne zaman uygulanacak merak ediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faiz hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Peki, KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri siliniyor mu?

Milyonlarca öğrenci öğrenim süresince aldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faiz hakkında indirim gündemden düşmüyor. KYK kredi faizleri ne zaman silinecek ve KYK borç faizleri siliniyor mu soruları gündemden düşmüyor. KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri siliniyor mu? Detaylar haberimizdedir….

KYK KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK kredi faizleri ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin silineceği sadece ana paranın ödeneceği hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama sonrası e- Devlet üzerinden araştırma yapanlar hata ile karşılaştı. Kararın Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girilmesi bekleniyor. Daha sonra e- Devlet üzerinden kademeli olarak bilgiler güncellenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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