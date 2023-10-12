GSB KYK burs başvurusu süreci hakkında merak edilenler açıklandı. 2023 yılında yapılacak olan GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarihler ve diğer detaylar ilan edildi. Peki, KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu? KYK kredisi çıkarsa almak zorunda mıyım?

KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu? Sorusu, GSB KYK burs başvurusu sürecinin duyurulmasının ardından açıklandı. Yüksek öğrenim öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvuruları başladı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından GSB burs başvuruları ilgi görmekte. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu? KYK kredisi çıkarsa almak zorunda mıyım?

KYK KREDİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU?

KYK kredi ve burs başvurunuzu gerçekleştirmenizin ardından sonuçlar ilan edilir ve bu kapsamda kredi ve burs seçeneklerinden bir tanesine sahip olursunuz. Kyk kredisi çıkması durumunda isteğe bağlı olarak krediden faydalanabilir veya iptal edebilirsiniz.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU GERİ ÖDEMELİ Mİ?

KYK tarafından sağlanılmakta olan burs için herhangi bir geri ödeme bulunmamaktadır. Öğrenim kredisi, öğretim hayatından sonra belirlenen sürede ödenir. Buna göre öğrenim kredisi geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu belirlenerek daha sonrasında bu ücret talep edilir. Normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki ayda geri ödemeler başlamaktadır.

BAKANLIK, BAŞVURU DETAYLARINI PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.