Üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca faydalanmakta oldukları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Sağlanmakta olan KYK Kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Haberimizde merak eden öğrenciler için KYK Kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Sorusunu ve 2022 KYK Kredi ve burs başvuruları hangi tarihte başlıyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, KYK Kredi başvurusu ne zaman başlayacak? 2022 KYK Kredi ve burs başvuruları hangi tarihte başlıyor?

Özellikle de son günlerde KYK Faizlerinin silinmesi ile gündeme gelen KYK Kredi başvurularının başlangıç tarihi birçok öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor ve KYK Kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, KYK Kredi başvurusu ne zaman başlayacak? 2022 KYK Kredi ve burs başvuruları hangi tarihte başlıyor?

KYK KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birçok Üniversite öğrencinin faydalanmakta olduğu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK Kredi/Burs başvuruları için henüz net bir tarih belirtilmedi. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.

Buna göre; KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıllarda KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının e Devlet sistemi üzerinden alınması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850,

Yüksek lisansa 1 750 TL,

Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz.

Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.