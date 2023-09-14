Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından öğrenciler tarafından KYK kredi başvurusu ne zaman 2023? Sorusu merak edildi. Peki, KYK kredi başvurusu ne zaman 2023? KYK kredi başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

KYK kredi başvurusu ne zaman 2023? Sorusu, KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından gündeme geldi ve öğrenciler tarafından merak edildi. Sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını söyledi. Gözler sırada KYK kredi başvurusuna çevrildi. Peki, KYK kredi başvurusu ne zaman 2023? KYK kredi başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

KYK KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün GSB KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2023?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak olup https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu sitesi üzerinden alınıyor.